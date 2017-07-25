المرصد السوري: مقتل 8 في ضربات جوية بالغوطة الشرقية

قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في ضربات جوية استهدفت منطقة “الغوطة الشرقية” الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، الليلة الماضية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والقتلى هم أول ضحايا مدنيين في المنطقة منذ إعلان وقف الأعمال القتالية فيها، وتعد “الغوطة الشرقية” آخر معقل رئيس لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

وقال الدفاع المدني في ريف دمشق -وهو خدمة إنقاذ تعمل في المنطقة- إن القتلى بينهم خمسة أطفال وامرأتان.

وأضاف في بيان نشره على صفحته على “فيسبوك” أن عدد المصابين والمفقودين يبلغ 50 شخصًا، مشيرا إلى أن الضربات الجوية وقعت الساعة الـ 11 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم يرد تعليق من الجيش السوري على التقرير كما لم تذكر وسائل الإعلام أن ثمة ضربات جوية.

وقال المرصد: “هذه المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى مدنيون بقصف للنظام أو قصف من الطائرات الحربية منذ بدء اتفاق الهدنة في الغوطة الشرقية”.

وأعلنت روسيا، الحليف العسكري للرئيس بشار الأسد، أنها نشرت شرطة عسكرية في الغوطة الشرقية أمس الاثنين في مسعى لفرض إقامة منطقة عدم التصعيد، قائلة إنها اتفقت مع المعارضة السورية هناك.

وكان الجيش السوري أعلن وقف الأعمال القتالية هناك يوم السبت.