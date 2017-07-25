التسجيل الصوتي للمكالمة التي دارت بين نتنياهو و “قاتل الأردنيين” أثناء عودته إلى تل أبيب

نشر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على صفحته في تويتر، فجر الثلاثاء، التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية التي دارت بينه و بين سفيرة إسرائيل في الأردن التي عادت مع طاقم السفارة إلى تل أبيب، ومن بينهم رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين في حادثة السفارة في العاصمة عمان.

مكالمة رئيس الوزراء نتنياهو مع السفيرة الإسرائيلية في عمان ومع رجل الأمن بعد عودتهما إلى البلاد (مترجمة للعربية) https://t.co/LPXegIDWVw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 24, 2017

وفي ما يلي نص التسجيل مترجم للغة العربية:

السفيرة عينات شلاين : سلام سيدي رئيس الحكومة

نتنياهو: مبارك العودة لإسرائيل

السفيرة: قطعنا الحدود قبل دقيقتين ونحن عاجزون عن الشكر لكل الجهود التي بذلتموها لإعادتنا

نتنياهو: جيد نحن سعداء بعودتكم ..هل زيف ( حارس السفارة ) بجوارك

السفيرة : نعم ها هو معك

نتنياهو: زيف هل حددت موعدا مع صديقتك

زيف: لا …يوجد متسع من الوقت

نتنياهو : هل أنت بخير

زيف: أنا بخير وأود أن أشكرك على الجهود التي بذلتها لإعادتي وأنت وعدتني أمس باعادتي وشعرت اليوم أن دولة بأكملها تقف خلفي ولَك كل الشكر والتقدير من أحشاء قلبي

نتنياهو : قلت لك إنني سأعيدك إلى بيتك وها أنت تعود إلى بيتك

زيف : شكرًا لجهودكم

السفيرة : شكرًا لكم سيدي رئيس الوزراء وأسعد الله مساءكم

نتنياهو : مساء الخير وإلى اللقاء..

وأثار تسريب التسجيل ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء عرب، لا سيما الأردنيون منهم، الذين رأوا فيه استفزازا متعمدا للشارع الأردني المطالب بمحاسبة رجل الأمن الإسرائيلي الذي أقدم على قتل أردنيين اثنين في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمان.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن الإفراج عن رجل الأمن الإسرائيلي فور أخذ أقواله من قبل السلطات الأردنية، جاء بعد صفقة مع الأردن تضمنت إزالة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى واستبدالها بكاميرات المراقبة.

لكن مصدرا دبلوماسيا أردنيا قال لوكالة الأنباء الفرنسية “ا ف ب” إن الصفقة تضمنت تفاهمات حول الأوضاع في المسجد الأقصى، دون أن يذكر أي تفاصيل عن تلك التفاهمات.