وسط مخاوف من تغيير معالمه.. جرافات وشاحنات إسرائيلية تقتحم منطقة باب الأسباط

وصلت جرافات وشاحنات إسرائيلية والمئات من العمال، في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، إلى منطقة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان، أن جرافات وشاحنات ومركبات والمئات من العمال دخلوا بحراسة قوات من الشرطة الإسرائيلية منطقة باب الأسباط، ومعهم قواعد حديدية تستخدم في البناء ومواد معدنية أخرى.

ولم يتسن الحصول على معلومات حول الهدف من هذه الآليات والعمال.

وفي وقت سابق، وضعت الشرطة الإسرائيلية، ممرات حديدية، إلى جانب بوابات التفتيش الإلكترونية، في مدخل باب الأسباط، الواقع في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى.

وسبق وضع هذه الممرات، عقب زيارة قام بها القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ، وقائد الشرطة الإسرائيلية في القدس يورام هليفي إلى منطقة باب الأسباط، وعدد من بوابات المسجد، صباح الاثنين.

ولم يصدر أي توضيح فوري عن الشرطة الإسرائيلية بشأن الخطوات الجديدة اليوم.

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد القدس مظاهرات ومواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.