إسرائيل تقرر إزالة البوابات في “الأقصى” مقابل إفراج الأردن عن حارس السفارة

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) فجر اليوم الثلاثاء، إزالة البوابات الإلكترونية من أمام بوابات المسجد الأقصى، واستبدالها بكاميرات، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وقال موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن (الكابينيت) قرر في اجتماعه مساء الاثنين إزالة هذه البوابات.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق من مساء الاثنين، أن قرار إزالة البوابات جاء ضمن صفقة مع الأردن، مقابل إفراجها عن حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأحد مواطنين أردنييْن في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

وأفاد مصدر حكومي أردني الثلاثاء أن عمّان سمحت للإسرائيلي الذي قتل الأحد أردنيين اثنين بالمغادرة إلى إسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى “تفاهمات حول الأقصى”.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه انه “سمح للدبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة إلى بلده بعد سماع أقواله حول الحادث الذي وقع في سفارة إسرائيل في عمّان الأحد، والوصول إلى تفاهمات مع حكومته حول الأقصى”.

وأكد المصدر “الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى”، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.