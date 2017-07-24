عمار الحكيم يعلن رسميًا التخلي عن رئاسة المجلس الأعلى وينشئ تيار الحكمة

أعلن زعيم التحالف الشيعي في العراق، عمار الحكيم، اليوم الإثنين، مغادرته للمجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يترأسه، مؤكدًا وجود تيار سياسي جديد باسم “تيار الحكمة الوطني”.

وقال الحكيم في خطاب متلفز بثته قناة الفرات التابعة له: “إنه يعلن ولادة تيار الحكمة، ولادة من رحم الألم العراقي، وتحديات الوطن، ويحمل كل ثقة وشجاعة شبابه ليرسم المستقبل طريقًا برؤية واضحة وصادقة وعزيمة وإقدام”.

وأشار الحكيم إلى أن تيار الحكمة الوطني سيكون حيثما تكون الحكمة والعراق، ملتزمًا بالوسطية والاعتدال، ومنطلقًا للبناء السياسي والاقتصادي والمجتمعي بعد سنوات من الحروب والخلافات السياسية.

وأكد عمار الحكيم “أن تياره الجديد سيخوض الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات المقبلة بقائمة منفردة، بعيدًا عن القوائم الطائفية”.

وفشلت كل المساعي الداخلية في العراق وإيران لمنع الحكيم من اتخاذ قرار الخروج من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي يمتلك قائمة في البرلمان الحالي بعنوان “كتلة المواطن” ولها 28 مقعدًا.

وتولى الحكيم رئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في 2009، بعد وفاة والده عبد العزيز الحكيم وعمه محمد باقر الحكيم الذي لقي مصرعه بهجوم انتحاري عام 2003.