الإمارات: لقاء السراج وحفتر في باريس “خطوة إيجابية”

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي: إن لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والمشير خليفة حفتر المرتقب في العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الثلاثاء، “خطوة إيجابية”

واعتبر قرقاش في تغريدة على موقع “تويتر”، مساء اليوم الإثنين اللقاء “خطوة أخرى في المساعي الإيجابية لتحقيق الأمن والاستقرار”، مؤكدًا أن ” الحوار الليبي أساس النجاح”.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، أنها ستستضيف غدًا الثلاثاء محادثات بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله: إنه “سيسعى خلال المحادثات لإظهار مساندة باريس لجهود تدعمها الأمم المتحدة بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، بمشاركة الفصائل المختلفة كافة”.

وأضاف البيان أن ” فرنسا تعتزم من خلال هذه المبادرة تسهيل تفاهم سياسي بين الطرفين، في وقت يتولى فيه الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، الذي يشارك في اللقاء مهامه كوسيط للهيئة الأممية”.

وقالت الرئاسة في بيان: “تعتزم فرنسا من خلال هذه المبادرة تسهيل تفاهم سياسي بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقائد الجيش الوطني، في وقت يتولى الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي يشارك في اللقاء مهامه كوسيط للأمم المتحدة”.

وتابع البيان أن “فرنسا تعتزم بالتشاور مع كل شركائها تقديم دعمها للجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تجمع مجمل الأطراف الليبيين”.

وأشار البيان إلى أن “التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين، ولديها جيش نظامي موحد تحت إشراف السلطة المدنية”، مضيفًا أن ذلك “ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ولمكافحة المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمهاجرين، وأيضًا من أجل العودة إلى حياة مؤسساتية مستقرة”.