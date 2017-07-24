الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية‎

استدعت الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، القائم بأعمال سفارة العراق بالخرطوم، السفير محمد سامر حسن، احتجاجاً على ما رأت فيه الأخيرة “تعرّض أحد مواطنيها لتعذيب جسدي” قرب البصرة العراقية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إنّ المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية بالخارجية السودانية “أبلغ القائم بالأعمال العراقي، رسميا، احتجاج السودان على تعرّض المواطن موسى البشير لتعذيب وإيذاء جسدي”.

وأوضحت أنّ المواطن تعرّض لـ “التعذيب عقب خروجه من مستشفى كان يتلقى فيها العلاج من إصابة بطلق ناري استهدفه خلال مواجهات بين جماعات مسلحة بالقرب من مدينة البصرة” العراقية.

وفي ذات الصدد، نقل المصدر نفسه عن القائم بالأعمال العراقي، محمد سامر حسن، إعرابه عن “أسفه” لهذا الحادث “في ظل الانفلاتات التي تشهدها أجزاء من بلاده، مقدّما اعتذاره”.

وتعهّد حسن بنقل “الرسالة إلى حكومة بلاده لإجراء تحقيق عاجل وتقديم تلك المجموعة للعدالة”، مشددا على “تقدير العراق لأبناء الجالية السودانية”.

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، إنّ “السفارة السودانية ببغداد تقوم بمتابعة حالة المواطن السوداني، والاطمئنان على صحته، ونقله إلى منطقة آمنة بالتنسيق مع الأجهزة العراقية المختصة”، وفق الوكالة الرسمية.

وفي اليومين الماضيين، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني مصاب يتعرض للتعذيب والضرب من قبل عدد من المسلحين بمنطقة البصرة بالعراق.