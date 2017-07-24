نائب كويتي يقدّم اقتراح قانون لتجريم حزب الله اللبناني وأنصاره‎

المصدر: ا ف ب

قدم نائب كويتي، اليوم الإثنين، إلى مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه “تنظيمًا إرهابيًا” يشمل عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا بحق أنصار الحزب الشيعي اللبناني.

ويأتي اقتراح القانون الذي قدمه النائب السلفي وليد الطبطبائي بعد احتجاج الكويت رسميًا لدى لبنان بشأن حزب الله واتهامه بتدريب 21 شيعيًا دينوا الشهر الماضي بتشكيل “خلية إرهابية” في الكويت.

ونص اقتراح القانون على اعتبار الحزب الشيعي “تنظيمًا إرهابيًا” في تصنيف ينطبق على “المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيه”.

كما يقضي بعقوبة الحبس “مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة” لكل من ينتمي إلى الحزب أو يسهم فيه بأي طريقة كانت، و”مدة لا تقل عن خمس سنوات” لكل من يروج له أيا كانت الوسيلة.

وقدمت الكويت الأسبوع الفائت احتجاجًا رسميًا إلى لبنان يتعلق باتهامها حزب الله بتدريب عناصر ما عرف باسم “خلية العبدلي”، غداة طرد الكويت 15 دبلوماسيًا إيرانيًا بسبب علاقات مفترضة لطهران مع هذه المجموعة.

وفي 18 حزيران/يونيو حكمت محكمة التمييز الكويتية بالسجن المؤبد على “العقل المدبر لخلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع إيران وحزب الله اللبناني، وسجن عشرين متهمًا آخرين بين خمس و15 سنة.

والمتهمون 25 كويتيًا وإيراني واحد كان فارًا عند النطق بالحكم، وكذلك متهمان آخران. وتمت تبرئة متهمين اثنين.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني.