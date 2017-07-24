عضو في “الكنيست” الإسرائيلي يدعو لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

دعا عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي “بتسلإيل سموتريش”، اليوم الإثنين، لإقامة كنيس يهودي في باحات المسجد الأقصى، لتدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا في أعقاب الهجمات التي نفذوها ضد المستوطنين والجنود في الحرم القدسي الشريف”.

ونقلت القناة 7 العبرية عن سموتريش قوله إن “أفضل رد إسرائيلي هو أن يفهم الطرف الآخر ويشعر بثمن الهزيمة لديه، وأن تصل لديه قناعة أنه لن يحصل أي شيء من الإرهاب الذي يقوم به”، وفق تعبيره.

وقال إن “أفضل الطرق للرد على هجمات الفلسطينيين هي إقامة كنيس يهودي في باحات المسجد الأقصى كرد على عملية حلميش وعلى الهجمات الأخيرة”.

وتابع “لو جلست مكان رئيس الوزراء سأفكر في هذا المقترح حتى يكون لليهود مكان في الأقصى كما للمسلمين”.

واختتم سموتريش حديثه مع القناة قائلاً “إن الهدف من الإجراءات في المسجد الأقصى هو توصيل رسالة بأن العنف لن يجلب سوى العنف”، وفق تعبيره.

وكشف منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يوآف مردخاي، الأحد، أن “إسرائيل تفحص خيارات أخرى بديلة عن البوابات الإلكترونية، مطالبًا الدول العربية باقتراح خيارات وحلول أمنية بديلة عن البوابات لإزالتها.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن إذاعة جيش الاحتلال أن تصويتاً سيتم خلال اجتماع الكابينت على قرار إزالة البوابات الإلكترونية في الأقصى.

ويرفض الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة “باب الأسباط”، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم لدخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات الإلكترونية.