خلاف بين الحكومة الليبية المؤقتة واللواء الناظوري

قال نائب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، إن تعيينات عمداء البلديات والتصرف في المجالس البلدية من طرف رئيس الأركان العامة بـ”القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة ” اللواء عبد الرزاق الناظوري، أحدث إرباكًا بتسيير القطاع البلدي والحكم البلدي”،

وأكد البدري في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن تعيين الناظوري لعميد جديد لبلدية درنة عوضا عن العميد حمد الشلوي أدى إلى “نزاع قانوني” شكلت على إثره حكومة عبدالله الثني لجنة لإدارة شؤون البلدية.

وبين أن تعيين فضل الله تربح خلفًا للشلوي هو قرار يأتي ضمن رؤية مختلفة بين ما يراه الحاكم العسكري، وما يراه مسؤول الحكم المحلي، إذ لا يأخذ الأخير بعين الاعتبار الظروف الأمنية.

ورأى البدري أن حل هذه الأزمة يكون بـ”تكليف شخصية ثالثة أو الانتظار إلى حين تحقق الانتخابات للفصل بينهما، أو قيام وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة باتخاذ قرار جريء وشجاع والإعلان عن الأنسب منهما لشغل المنصب وفقًا للمعطيات القانونية”.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يصل بها نزاع إلى العلن بين الحكومة المؤقتة والجيش.

ويشغل الناظوري إضافة إلى رئاسة الأركان منصب الحاكم العسكري لشرق ليبيا.