بعد منعه من مغادرة الأردن.. نتنياهو: سنعيد حارس السفارة ولنا تجربة في ذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة عنصر أمن إسرائيلي قتل أردنيين اثنين في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأحد، وذلك في أول تعليق له على الحادثة.

وعلّق نتنياهو في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي في تل أبيب، اليوم، قائلًا: “تحدثت الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن، وهي تدير الأمور بشكل جيد، ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى البلاد ولنا تجربة في ذلك”، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة.

وأضاف نتنياهو: “قلت لهما إننا نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمّان على شتى المستويات، بهدف حل تداعيات الحادثة في أسرع وقت ممكن”.

ويأتي ذلك بعدما أكدت مصادر أردنية رسمية، أن سلطات المملكة منعت سفر حارس السفارة الإسرائيلية إلى تل أبيب.

وقال مصدر حكومي أردني: إن “الأردن طلب التحقيق مع موظف أمن السفارة الدبلوماسي”، مضيفًا أن “إسرائيل لا زالت تدرس هذا الطلب”.

وأكد أن “الهدف في النهاية هو الوصول إلى الحقيقة وإنهاء إجراءات التحقيق، فالدولتان تسعيان لإحقاق العدالة”.

ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان، مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة إثر تعرضه للطعن بـ”مفك براغي”؛ ما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.

وتحدثت وسائل إعلام أردنية عن أن القتيلين هما طبيب (مالك المبنى) وعامل حضر بغرض أعمال نجارة في المبنى.

وفي السياق نفسه ، قال نتنياهو إن”السفير الأردني لدى إسرائيل وصل هذا الصباح للقاء في وزارة الخارجية حيث طُلب منه أن يساعد في هذا الأمر”.

وأضاف: “نجري الاتصالات عبر قنوات أخرى ومتنوعة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إنهاء الحادثة وإعادة رجالنا إلى البلاد، ونحن نقوم بذلك بشكل يتحلى بالإصرار والمسؤولية”.

وتابع: “هكذا نتصرف أيضًا بما يتعلق بالطريق الصحيح الذي من شأنه ضمان الأمان والهدوء في جبل الهيكل وفي البلدة القديمة وفي القدس كلها”.

ورجحت القناة الثانية للتلفاز الإسرائيلي، أن يجري نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، “يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال بحسب وثيقة فيينا”، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل لتسليم الحارس للسلطات الأردنية.

اقتراح إسرائيلي لحل الأزمة

واقترح السفير الإسرائيلي الأسبق لدى الأردن، عوديد عيران، السماح لأجهزة الأمن الأردنية، بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي داخل مبنى السفارة لحل الأزمة.

وقال عيران: “بالإمكان حل الأزمة من خلال السماح للأمن الأردني التحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي داخل مبنى السفارة”.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحف العبرية، طلب السلطات الأردنية بالتحقيق مع الحارس، تحت ذريعة بأنه “دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن معاهدة فيينا تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب”.