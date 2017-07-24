حزب الله يسيطر على أهم معاقل “فتح الشام” في عرسال

سيطر مسلحو حزب الله اللبناني بشكل كامل على “وادي الخيل”، أهم معاقل تنظيم “فتح الشام” في جرود عرسال على الحدود السورية اللبنانية.

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية، اليوم الاثنين، إن “مسلحي حزب الله سيطروا على وادي الخيل الذي يعتبر أهم معاقل فتح الشام، الذي كان يعرف سابقا باسم جبهة النصرة وسط حالة من الانهيار في صفوفها”، مشيرًا إلى أن ” مقاتلي حزب الله يتقدمون بشكل واسع في جرود عرسال حيث سيطروا على مواقع جبهة النصرة في أودية معروف وكحيل وزعرور والدم والدقايق”.

بدوره، كشف قائد ميداني في المعارضة السورية عن مقتل 5 عناصر من حزب الله، وإصابة آخرين بقصف عن طريق الخطأ للطيران الحربي السوري على موقع لهم في منطقة “الرهوة” بعرسال.

وأضاف المصدر أن “مسلحي حزب الله اللبناني استهدفوا مخيمات اللاجئين في منطقة وادي حميد ومنطقة الملاهي بجرود بلدة عرسال بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وأن عدة حرائق اندلعت في المخيم وسط حالة من الذعر بين سكان المخيم وحدوث هروب جماعي خوفًا من وصول عناصر حزب الله إليهم”.

يذكر أن مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال على الحدود السورية اللبنانية تضم أكثر من 12 ألف لاجئ سوري.