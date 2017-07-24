بعد حادثة السفارة.. الأردن يمنع سفر الحارس الأمني الإسرائيلي

أكدت مصادر أردنية رسمية، أن سلطات المملكة منعت سفر حارس السفارة الإسرائيلية إلى تل أبيب، والذي قتل أردنيين أمس الأحد.

وهددت المصادر بأن الأردن “سيتخذ إجراءات دبلوماسية في حال رفضت إسرائيل إجراء تحقيق مع الحارس”، مشيرًا إلى أن عمان “تتواصل مع السلطات الإسرائيلية بخصوص الحادثة”، بحسب صحيفة “الغد” المحلية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة الإسرائيلية في الأردن عينات شلاين، وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة”.

وأصيب الحارس بطعنة من أحد الأردنيين، نقل على إثرها للعلاج في المركز العربي بعمان.

وباشر مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي أشرف العبدالله، التحقيق بقضية حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، والذي قتل فيها الشاب محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة متأثرين بإصابتهما بعيارات نارية.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن “المدعي العام العبد الله أمر بنقل جثة العواودة إلى مستشفى الجامعة الأردنية والذي يجري تشريحها الآن من قبل لجنة طبية شرعية متخصصة، فيما سيتم في مديرية طب شرعي البشير تشريح جثة الطبيب الحمارنة الذي أصيب بعيار ناري اخترق الكبد ونقل على إثره إلى مستشفى خاص حيث أجريت له عملية جراحية إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة”.

وأكد المصدر ذاته أن “التحقيقات ما زالت مستمرة إذ سيستمع إلى عدد من الشهود في القضية من بينها أهل الجواودة والحمارنة”.