قصف إسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

أكدت مواقع فلسطينية فجر اليوم، قصف المدفعية الإسرائيلية مواقع في خانيونس ودير البلح في قطاع غزة.

وقال ناشطون فلسطينيون في قطاع غزة، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت نقاطا للمقاومة، وسط رصد تحليق لطائرات بدون طيار في سماء القطاع.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه “قواتنا ردت باستخدام الدبابات على سقوط صاروخ بقصف نقطة أمنية لقوات حماس التي تتحمل المسؤولية عن الأمن”.

وفي وقت لاحق نقل ناشطون على لسان شهود عيان، إن قذيفتين مدفعيتين استهدفتا “نقطة رصد للمقاومة شرق خانيونس ونقطة أخرى للضبط الميداني شرق دير البلح” .