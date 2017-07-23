الأزهر يدعو لاجتماع عاجل للرد على انتهاكات إسرائيل

دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ للرد على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

وقال بيان لمشيخة الأزهر إن الإمام الأكبر دعا هيئة كبار العلماء لاجتماع عاجل الثلاثاء لمناقشة تصاعد الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية خلال الأيام الماضية.

وأشار البيان إلى أنّ الاجتماع سيناقش محاولات الاحتلال الصهيوني المستمرة لتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك ومساعي السيطرة عليه ودور علماء الأمة في التصدي لهذه الانتهاكات.

واستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب نحو 141 في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالقدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية أمس السبت جراء التعرض للرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأغلقت إسرائيل الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه إثر هجوم أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين.

وأعادت فتح المسجد جزئيًا الأحد الماضي واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكترونية وهو ما رفضه الفلسطينيون باعتباره تكريسًا لحالة الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على القدس والأقصى.