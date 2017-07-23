المغرب يطلق سراح أكثر من 30 معتقلًا شاركوا بمسيرة “20 يوليو”

ذكر المحامي ياسين الفاسي على صفحته في موقع “فيسبوك”، أنه تم مساء أمس الأحد إطلاق سراح العشرات من أبناء مدينة ايمزورن المجاورة لمدينة الحسيمة، حيث تم اعتقالهم على خلفية مسيرة الخميس 20 يوليو/تموز الجاري، والتي لقبت بمسيرة “الخميس الأسود”، لما شابها من اصطدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وتجاوز عدد المفرج عنهم 30 شخصًا، تم التحقيق معهم طيلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، ثم عرضوا على النيابة العامة أمس الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة نظمت رغم منعها بقرار رسمي من وزارة الداخلية ومن السلطات المحلية بالمدينة، وقد شهدت العديد من الاعتقالات أبرزها مدير موقع “بديل” الصحفي حميد المهداوي، والمتابع بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية والدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك”، حسب بلاغ النيابة العامة.

كما أصيب شاب يدعى عماد العتابي، بجروح خطيرة على مستوى الرأس، تم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة، وحالته مستقرة لكنه ما يزال في غيبوبة.