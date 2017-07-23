عقيلة صالح يدعو البرلمان الليبي للبت في الإعلان الدستوري

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أعضاء مجلس النواب لحضور جلسات المجلس بمقره في مدينة طبرق، للبت في الإعلان الدستوري والنظر في عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتعديل الاتفاق السياسي “وفقاً لثوابت مجلس النواب المعلنة”.

وقال صالح في بيان اليوم الأحد، “إن هذا القرار جاء استيفاء للاستحقاقات الوطنية والتحديات الجسام الملقاة على عاتق المجلس، ونظراً للمرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ومطالبات الشعب بكافة أنحاء ليبيا مجلس النواب بضرورة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة الدستور نظرًا لعجز الهيئة التأسيسية عن استفاء استحقاقاتها”.

وحثَّ صالح -بحسب البيان- النواب على النظر في عمل لجنة الحوار الممثلة للمجلس خلال الفترة الماضية.

ولم يحدد عقيلة صالح، موعداً لانعقاد الجلسات، حيث تعاني جلسات المجلس -في حالات كثيرة- من فقدان النصاب، الأمر الذي دعاه، أكثر من مرة، إلى مطالبة النواب بحضور الجلسات.

وردًا على سؤال، حول إن كان متوقعاً أن يُنجز النواب ما ورد في بيان رئيسه، قال عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل أوحيدة لـ “إرم نيوز”، إنه والنواب يتمنون ذلك، معبراً عن اعتقاده أن “هذا الأسبوع والذي يليه سيكونان بداية جيدة لالتئام مجلس النواب ومناقشة قضايا مهمة للوصول إلى قرارات مصيرية”.