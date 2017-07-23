في أول تعليق رسمي.. الأمن الأردني يوضح تفاصيل عملية استهداف السفارة الإسرائيلية

كشف الأمن العام الأردني، مساء الأحد، تفاصيل من حادثة استهداف السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، في مديرية الأمن العام، في بيان، أنه “وبعد عصر الأحد تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية، وفي نطاق مجمعها، حيث تحركت القوة الأمنية للمكان وفرضت طوقًا أمنيًا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته”.

وأضاف البيان أنه “ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين إصابة 3 أشخاص أحدهم إسرائيلي الجنسية”، مشيرًا إلى أنه “جرى إسعافهم وما لبث أحد الأردنيين أن فارق الحياة متأثرًا بعيار ناري أصابه”.

وتابع: “أشارت التحقيقات الأولية غير النهائية إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة”.

وأكد أن “التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية لغاية الآن، وأن الجهات التحقيقية في مديرية الأمن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة وإخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الإجراءات القانونية المتبعة”.

وكان شهود عيان من محيط السفارة الإسرائيلية، رووا تفاصيل حادثة استهداف السفارة التي وقعت عصر اليوم الأحد.

وقال أحد الشهود -الذي أشار إلى أنه يقطن بالقرب من مبنى السفارة- إنه “سمع دوي صفارات الإنذار من داخل السفارة، قبل أن يلحظ تواجدًا أمنيًا أمام بوابتها”.

وأضاف في فيديو تم تداوله على الإنترنت، أن “شخصًا حاول اقتحام الحاجز الأمني للسفارة، قبل أن يُطلق النار باتجاهها”، مشيرًا إلى أن “شخصًا آخر كان يريد إنزال أثاث أطلق النار أيضًا”.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء حول هوية منفذ الهجوم، قائلين إن “المدعو “م ز م”، والمدعو “م ف م ا”، قاما بتركيب أثاث داخل السكن التابع للسفارة الإسرائيلية في الرابية/ عمّان، حيث أطلق أحد أفراد أمن السفارة النار عليهما للاشتباه بأمرهما، ممّا أدى إلى وفاة أحدهما وإلقاء القبض على الآخر، وإصابة مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية في منطقة البطن‎”.