الجامعة العربية تؤجل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن القدس

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأحد، إرجاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لمناقشة الوضع في مدينة القدس، إلى الخميس المقبل بدلاً من الأربعاء، لـ”ضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء”.

وكانت الجامعة العربية، أعلنت في وقت سابق اليوم عقد الاجتماع الطارئ، الأربعاء المقبل، بناءً على طلب من الأردن.

وقالت، في بيان صدر عنها اليوم، إن الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ جاء خلال اتصالات جرت على مدار اليوم.

وأضاف البيان، أن الاتصالات شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، والاتفاق على أن يُعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الأسبوع المقبل، من دون تحديد اليوم.

وشدَّد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق اليوم، على أن “القُدس خطٌ أحمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به”. معبرا عن رفضه لـ”مخططات إسرائيلية متواصلة منذ سنوات لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي والإسلامي”.

وأكد أبو الغيط، أن “الحكومة الإسرائيلية تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين”.

ومنذ أكثر من أسبوع تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون؛ وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وسقط على مدار يومي الجمعة والسبت 4 قتلى فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال تلك الاحتجاجات والمواجهات.

ولليوم الثامن على التوالي يرفض الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية الدخول إلى المسجد الأقصى، من البوابات الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.