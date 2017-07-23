إطلاق نار داخل السفارة الإسرائيلية في الأردن وسقوط قتيل وجريح‎ (صور وفيديو)

أكدت مصادر أمنية أردنية، مساء اليوم الأحد تعرّض السفارة الإسرائيلية في عمان، لإطلاق نار أسفر عن إصابة إسرائيلي من داخل السفارة.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن “قوات الأمن الأردنية تعاملت مع حادث اختراق أمني داخل السفارة الإسرائيلية في عمان، نجم عنها إصابة إسرائيلي ومقتل مطلق النار الأردني”.

وأضافت أن “المصاب الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية، بعد نقله إلى مستشفى المركز العربي الطبي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الداخلية غالب الزعبي، “تواجد في محيط السفارة، لمتابعة الحادث الأمني”، مضيفة أنه “غادر الموقع بعد تفقده”.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تُظهر تواجدًا أمنيًا كثيفًا في محيط السفارة الإسرائيلية.

وتقع السفارة الإسرائيلية في ضاحية “الرابية” بالعاصمة عمان، وعادة ما تخضع لحراسة أمنية مشددة.

وجاء ذلك بعد توتر وتصريحات شديدة اللهجة متبادلة بين الأردن وإسرائيل، على خلفية انتهاكات الأخيرة بإغلاق المسجد الأقصى مدة يومين، إضافة إلى وضع عوائق أمام الراغبين بأداء الصلاة فيه.