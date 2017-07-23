القوات العراقية تقصف مواقع “داعش” في “قضاء الشرقاط‎”

قصفت الطائرات العراقية، اليوم الأحد، مواقع تنظيم “داعش” في الجانب الشرقي لقضاء “الشرقاط” شمال محافظة صلاح الدين شمال البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين التي تتبع للجيش، إن “مقاتلات وطائرات مروحية بدأت قصفًا مكثفًا لمواقع تنظيم “داعش” في مناطق العباسي والزوية وكنعوص، تمهيدًا لعملية الاقتحام واستعادة هذه المناطق من سيطرة داعش”.

وأضاف محمد أن “تنظيم “داعش” استنفر عناصره في الشرقاط بعد تكثيف القصف الجوي على مواقعه”، مؤكدًا أن “القوات الأمنية وضعت خططًا لتحرير ما تبقى من الشرقاط بالتوازي مع تحرير قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك”.

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظة صلاح الدين هجمات متواصلة من قبل مسلحي “داعش” تستهدف مواقع للقوات الأمنية والحشد الشعبي انطلاقًا من الجانب الشرقي لقضاء الشرقاط الذي لا يزال خاضعًا لسيطرة التنظيم.

وقضاء الشرقاط الذي يسكنه نحو 200 ألف نسمة، خضع لسيطرة “داعش” منذ صيف 2014، واستعادت القوات العراقية الجانب الغربي منه فقط في أيلول/سبتمبر 2016.