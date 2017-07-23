أبو الغيط: القدس خط أحمر وإسرائيل “تلعب بالنار”

المصدر: ا ف ب

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن “القُدس خطٌ أحمر” متهمًا إسرائيل بـ”اللعب بالنار” وإدخال المنطقة “منحنى بالغ الخطورة”.

ونقل بيان عن الأمين العام للجامعة قوله: إن “القدس خط أحمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به”.

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية “تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء المقبل، لمناقشة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى الشريف.

ووصفت “منظمة التعاون الإسلامي”، الإجراءات الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية في ساحات المسجد الأقصى، بأنها “غير قانونية”.

وجددت المنظمة، في بيان لها، دعوتها التي أطلقتها، الخميس الماضي، لاجتماع طارئ صباح غدٍ الإثنين في مدينة جدة على مستوى المندوبين لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسحد الأقصى.

وأوضحت أن الاجتماع “يناقش التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في المسجد الأقصى المبارك وإغلاقه”.