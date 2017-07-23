الجيش السوري يحقق تقدمًا جديدًا في القسم الشرقي من ريف الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن القوات الحكومية حققت تقدماً جديداً في القسم الشرقي من ريف الرقة الجنوبي وأصبحت على مسافة نحو 18 كلم من ضفاف الفرات الجنوبية.

وأضاف أن القسم الشرقي من ريف الرقة يشهد استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين القوات الموالية للحكومة وعناصر تنظيم داعش. وتركزت الاشتباكات في منطقة السبخة الواقعة إلى الشرق من بلدة الرصافة.

وأفاد المرصد بأن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم في المنطقة، الواقعة في شمال جبل البشري، لتسيطر على قرية ومحطة غاز وبئر نفطية ومساحات فارغة من البادية.

واقتربت بذلك القوات الحكومية لتصبح على مسافة نحو 18 كيلومترا من نهر الفرات ومن آخر بلدة تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” و”قوات مجلس منبج العسكري” المدعومة من قبل التحالف الدولي عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات.