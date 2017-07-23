هروب 350 عراقيًا من مناطق سيطرة “داعش” بالأنبار

كشف مسؤول محلي عراقي بمحافظة الأنبار عن هروب 350 مدنيًا من مناطق “عنه” و”راوه” و”القائم” غرب الأنبار التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.

وقال قائممقام قضاء “الرطبة” بالأنبار عماد الدليمي الأحد، إن “350 شخصًا معظمهم نساء وأطفال ومسنون، تمكنوا من الهروب من مناطق “عنه” و”راوه” و”القائم” غربي الأنبار، ووصلوا إلى مكان استقبال النازحين في سيطرة الناظرة شمال مدينة الرطبة غرب الرمادي”.

وأوضح الدليمي أن “النازحين دفعوا مبالغ مالية لمهربين عن كل شخص 300 دولار، وسلكوا طرقًا صحراوية بغرض الخلاص من سطوة “داعش” ومن ظلمهم وإجرامهم”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على مدينة “الرطبة” غربي الأنبار، فيما تستقبل تلك القوات بين الحين والآخر أسرًا هاربة من مناطق سيطرة “داعش”، التي تعتبر آخر معاقل التنظيم في المحافظة.