بمشاركة يهودية.. مظاهرات بشوارع نيويورك تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى‎ (صور)

نظم قرابة 1000 شخص، بينهم يهود، مظاهرة في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، احتجاجاً على الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وأشرف “مركز العمل الدولي”، على تنظيم المظاهرة، التي شاركت فيها النساء بنسبة كبيرة، وانطلقت من ميدان “التايمز” الشهير، وسار المتظاهرون باتجاه مبنى الممثلية الإسرائيلية الدائمة في الأمم المتحدة.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات، “غياب العدالة يعني انعدام السلام”، و”إسرائيل كفي يديك عن الأقصى”، و”الحرية لفلسطين”.

كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ودعوا الإدارة الأمريكية إلى قطع المساعدات المالية المقدمة سنوياً إلى الحكومة الإسرائيلية.

وقال الحاجي ماوري صالاخان، مدير قسم الموارد البشرية في مؤسسة “عافية” لحقوق الإنسان، إنّ مؤسسته شاركت في التظاهرة بهدف دعم المحتجين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف صالاخان: “هناك الكثير من الأمريكيين لا يدركون بأن الأموال التي يدفعونها كضرائب للدولة، تستخدم في جرائم ضد الإنسانية، ونأمل بأن تكون هذه التظاهرة، خطوة أولى لإيقاظ الأمريكيين وإدراكهم لهذه الحقيقة”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءاتها التصعيدية في القدس، إذ شرعت فجر اليوم الأحد بتركيب كاميرات ذكية في المسجد الأقصى لمراقبة الأوضاع على مدار الساعة كإجراء لصرف النظر عن أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي.

ولليوم الثامن على التوالي، يرفض الفلسطينيون، في مدينة القدس، الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة “باب الأسباط”، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال البوابات الإلكترونية.