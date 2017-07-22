قناة إسرائيلية: الشرطة ستزيل البوابات الإلكترونية بـ”الأقصى” وتلجأ للتفتيش اليدوي

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء السبت، أن الشرطة “قررت إزالة البوابات الإلكترونية المنصوبة على بوابات المسجد الأقصى”، واستخدام التفتيش اليدوي بدلًا منها.

ودون أن توضح مصادرها، أضافت القناة الثانية، أنه بعد حالة التوتر الأمني الكبير في القدس والضفة الغربية، بسبب البوابات الإلكترونية، “تتجه الشرطة بدءًا من الليلة لإزالة البوابات الإلكترونية، ووضع قوات شرطية على أبواب المسجد الأقصى، تقوم بعمليات تفتيش يدوية من خلال استخدام الهراوات المعدنية”.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الشرطة الإسرائيلية في القدس، يورام هيلفي، ورئيس بلدية القدس، نير بركات، يدعمان هذا الحل.

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت القناة الثانية، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) سيجتمع غدًا الأحد لمناقشة التطورات الأمنية في القدس.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول ما ذكرته القناة.

ولليوم السابع على التوالي، يرفض الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية الدخول إلى المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية، التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل المسجد، الأحد الماضي.

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، والآلاف في ساعات المساء، في منطقة “باب الأسباط” لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى من خلال هذه البوابات الإلكترونية.

وأمس الجمعة، شهدت القدس وكافة المدن الفلسطينية الرئيسية الأخرى، مظاهرات غاضبة نصرةً للمسجد الأقصى، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة المئات.