السودان يستقبل 20 ألفًا من رعاياه المبعدين من السعودية

استقبل السودان، اليوم السبت، 20 ألفًا من رعاياه المُبعدين من السعودية، في إطار توجه سعودي لإبعاد المخالفين لشروط الإقامة.

وأوضح الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج (حكومي)، كرار التهامي، في مؤتمر صحفي، أن بلاده استقبلت 20 ألفًا من رعاياها المخالفين لشروط الإقامة في السعودية، من أصل 50 ألفًا، يُنتظر اكتمال وصولهم الإثنين المقبل.

وأضاف التهامي، أن “السودان يمتلك خبرة متراكمة في معالجة ظروف العودة الطوعية أو القسرية لرعاياه من الخارج”. مشيرًا إلى أنه “سبق استقبال 60 ألف سوداني من ليبيا، وأعداد أخرى من العراق والكويت واليمن وجنوب السودان، في أعقاب تدهور الأوضاع الأمنية في تلك الدول”.

ولفت التهامي، إلى أن منظمة الهجرة الدولية التزمت بالمساهمة في إجراءات نقل وترحيل السودانيين من السعودية، عبر ميناء جدة إلى السودان.

ووفقًا لتقديرات سودانية رسمية، فإن عدد السودانيين المقيمين في دول الخليج الست، بما فيها السعودية، يبلغ نحو 3 ملايين شخص، في حين تفيد تقديرات غير رسمية بوجود أكثر من 3 ملايين سوداني في السعودية.

وتتراوح تحويلات المغتربين السودانيين المالية إلى السودان سنويًا بين 4 و5 مليارات دولار، وفق بيانات غير رسمية، وهي تساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد السوداني.

وفي 29 مارس/آذار الماضي، أطلقت السعودية حملة “وطن بلا مخالف”، منحت خلالها الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة مهلة 90 يومًا لتسوية أوضاعهم وفقًا للأنظمة، أو المغادرة.

وكانت الرياض أطلقت عدة حملات مشابهة سابقًا استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، وأدت لترحيل الآلاف، وفرض عقوبات عليهم، وعلى من يتستر عليهم من السعوديين.