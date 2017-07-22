مقاتلات الجيش الليبي تقصف موقعاً لمجلس شورى درنة

قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، موقعاً تابعاً لمجلس شورى درنة في منطقة الحَجاج المُطلة على حي باب طُبرق بمدينة درنة.

وأعلنت غرفة عمليات عمر المختار، أن “مقاتلات من طراز (ميغ 23) روسية الصنع، استهدفت اليوم مقر إقامة ومبيت لمقاتلي مجلس درنة الإرهابي المتحصنين بمصنع اللدائن بمدينة درنة” .

وقال سكان محليون، إن مقاتلي مجلس شورى درنة ردوا على المقاتلات بإطلاق المضادات الأرضية.

وأكدت غرفة العمليات، أن المقاتلات المغيرة عادت إلى قاعدة الأبـرق الجـــويــة سالمة.