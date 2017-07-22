خططوا لقصفه من الجو.. أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها #المسجد_الأقصى منذ العام 1967(فيديوغراف)

يعد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ويقع داخل الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس القديمة المسورة “البلدة القديمة”، والتي تقع شرقي القدس في الضفة الغربية، وتبلغ مساحة الحرم القدسي الشريف حوالي 144 دونمًا.

وتعرض المسجد الأقصى إلى العديد من الانتهاكات منذ أن أقدمت “إسرائيل” على احتلال القدس الشرقية قبل نحو نصف قرن.

وفيما يلي أبرز حملات الإغلاق والتضييق التي تعرض لها الحرم القدسي الشريف منذ العام 1967.

حلقة جديدة من التضييق

إسرائيل تقرر منع المصلين من دخول المسجد الأقصى لأيام ابتداءً من الجمعة 15 تموز/يوليو 2017

خطوات تصعيدية

نصب بوابات تفتيش إلكترونية وقيود صارمة

ردّ الفلسطينيون بالصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد

تأزم الموقف

المسجد الآن شبه مغلق بعد أن تم منع الصلاة فيه في سابقة هي الأولى من نوعها

مسلسل من الانتهاكات

1967 استولت إسرائيل على مفاتيح باب المغاربة وخصصته لدخول السياح والمستوطنين

1969 قام الأسترالي الصهيوني دينس روهن بإشعال النيران داخل المسجد الأقصى

1982 حاولت إحدى المجموعات السرية اليهودية تفجير مصلى قبة الصخرة، ولكن هذه الخطة فشلت عندما تم اكتشاف المتفجرات قبل انفجارها

1984 تم الكشف عن خلية سرية في سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، كانت تخطط لقصف المسجد الأقصى من الجو

2016 ارتفاع واضح في عدد المستهدفين من أبناء القدس والداخل ممن يواظبون على الصلاة في المسجد الأقصى

2016 الحفريات تخنق الأقصى حيث وصل عدد الحفريات في محيط المسجد 63 حفرية بحسب تقرير مؤسسة القدس الدولية.