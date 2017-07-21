مقتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا حزب الله في القلمون السورية

لقي العشرات من مقاتلي “حزب الله” اللبناني حتفهم في مواجهات مع فصائل المعارضة السورية في منطقة القلمون، على الحدود السورية اللبنانية في ريف دمشق الشمالي الغربي، اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سرايا الشام، التابعة للجيش السوري الحر، عمر الشيخ، لوكالة الأنباء الألمانية: “قُتل أكثر من 30 عنصرًا من حزب الله اللبناني الذي بدأ صباح اليوم الهجوم على جرود عرسال وفليطة في منطقة القلمون، حيث أوهم الثوار عناصر الحزب أن المقرات أصبحت خالية مما دفع عناصر الحزب إلى التقدم، ثم شنّوا عليهم هجومًا وقتلوا المجموعة المتقدمة بشكل كامل”.

وأضاف الشيخ، أن “حزب الله بعد تكبده هذه الخسارة القاسية، قام بقصف مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بقذائف عشوائية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 13 آخرين”.

وقال قائد عسكري من فصائل المعارضة السورية: إن “الجيش السوري ومسلحي حزب الله اللبناني استهدفا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض-أرض عدة مناطق في جرود عرسال وجرود فليطة في القلمون الغربي بريف دمشق، كما أسقط عناصر هيئة تحرير الشام طائرة استطلاع لحزب الله في جرود القلمون الغربي”.

وتعد مخيمات عرسال، أكبر تجمع للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية، وتقع على ارتفاع يتراوح بين ألف وأربعمئة إلى ألفي متر عن سطح البحر، وتتألف من 117 مخيمًا تحتضن ما يقارب مئة ألف لاجئ، غالبيتهم من حمص وريفها ومدن القلمون وقراها.