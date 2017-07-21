الاقتتال بين فصيلين سوريين في إدلب يصل إلى الحدود التركية

تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل مقاتلة متنافسة في سوريا، اليوم الجمعة، واتسع نطاقها حتى وصلت إلى معبر حدودي رئيس مع تركيا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن مقاتلي هيئة تحرير الشام، تمكنوا من السيطرة على بعض المباني في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، “تجري أعمال القتال عند المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة”.

وذكر بعض النشطاء في المنطقة، أن مقاتلي هيئة تحرير الشام سيطروا على أغلب المعبر، وأن مقاتلي أحرار الشام شوهدوا وهم ينسحبون من المنطقة.

وأضاف المرصد، أن 65 شخصًا على الأقل، بينهم 15 مدنيًا، قتلوا في أعمال القتال خلال الـ 48 الماضية.

واندلعت الاشتباكات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بين هيئة تحرير الشام المشكلة من فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأحرار الشام وهي جماعة مسلحة قوية في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

يشار إلى أن إدلب هي معقل رئيس للمعارضة، ويسيطر على معظمها متمردون إسلاميون.