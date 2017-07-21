تعزيزات عسكرية شرق الموصل بعد اشتباكات بين الحشد الشعبي وقوة محلية

وصلت قوة عسكرية من جهاز مكافحة “الإرهاب” إلى منطقة المجموعة الثقافية في الساحل الأيسر للموصل بعد اشتباكات عنيفة حصلت فجر اليوم الجمعة بين ميليشيات الحشد الشعبي وحرس نينوى التابع للمحافظ السابق أثيل النجيفي.

وذكر مصدر أمني أن نزاعًا مسلحًا نشب بين عناصر من ميليشيات الحشد وقوة من حرس نينوى بعد تشابك بالأيدي تطور إلى استخدام الأسلحة الشخصية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، لم تعرف أعدادهم بعد، وسط تكتم شديد من السلطات المختصة.

وأضاف أن القوة العسكرية من جهاز مكافحة “الإرهاب” وصلت لإنهاء النزاع وفض الاشتباك، ونقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وسادت حالة من الرعب بين أهالي الأحياء القريبة من الاشتباكات خشية هجمات أخرى، فيما أُغلقت المحال التجارية وفُرض حظر التجوّل في المنطقة المذكورة.

وتنتشر عشرات الفصائل المسلحة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد استعادته من تنظيم داعش مطلع العام الحالي، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين تلك الفصائل التي يتبع بعضها للحشد الشعبي والبعض الآخر لنواب من المحافظة، وسط تحذيرات من تفاقم ظاهرة الحشود غير النظامية.