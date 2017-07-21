أعضاء بالكونغرس يقدمون تشريعًا لفرض عقوبات جديدة على حزب الله

قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعًا، الجمعة، يسعى لفرض عقوبات جديدة على “حزب الله” اللبناني، متهمين إياه بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل.

ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلًا لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرته على جمع الأموال والتجنيد، وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معه، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.

وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الحزب، من دخول الولايات المتحدة، وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرًا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية لحزب الله، وسيفرض عقوبات عليه بسبب “أنشطته الإجرامية”.

ويشعر المسؤولون في لبنان بالقلق من أن المساعي الأمريكية لتوسيع نطاق العقوبات على حزب الله قد تضر بالصناعة المصرفية المهمة في البلاد بسبب تأثير الحزب الواسع النطاق في البلاد.

لكن أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب، حريصون على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع.

وقال إد رويس، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والذي قدم التشريع للمجلس في بيان: “هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران”.

وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس، في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين.

ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.