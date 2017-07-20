“حراك الريف” يتحدى الحظر بمسيرة كبيرة في الحسيمة (صور)

شارك آلاف المتظاهرين في مدينة الحسيمة المغربية، بمسيرة “ضخمة”، مساء أمس الخميس، تنديدًا باستمرار اعتقال نشطاء “حراك الريف“، وذلك رغم إعلان السلطات المغربية، قبل أيام، منع تنظيم مسيرة “مليونية” من طرف نشطاء الحراك.

واستخدمت السلطات الأمنية، الغازات المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين، ومنعتهم من الوصول إلى ساحة “محمد السادس”، التي يطلق عليها المتظاهرون اسم “ساحة الشهداء”، لكن ذلك لم يمنعهم من مواصلة الاحتجاج في الشوارع والأزقة.

وتسبب الإطلاق الكثيف للغازات المسيلة للدموع، في حدوث إغماءات بصفوف المحتجين، بحسب ما أظهرت صور تداولها نشطاء على “فيسبوك”، فيما اعتقلت القوات الأمنية أكثر من 15 شخصًا بالقرب من أحياء ساحة “محمد السادس”، إضافة إلى إصابة العديد من المحتجين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

واقتحمت السلطات أحد مساجد المدينة لإفراغه من المحتجين، الذين اختبؤوا فيه هربًا من الغازات المسيلة للدموع.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: “اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات”، و”يا مخزن حذار كلنا الزفزافي”، و”خرجنا واحتجينا.. ومن بيوتنا جينا.. والكرامة لي بغينا.. والمخزن يقمع فينا”، وغيرها.

وشهدت مدينة الحسيمة ونواحيها، تواجدًا أمنيًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من أمس الخميس، إذ انتشرت السلطات في بضع مناطق داخل المدينة لضمان عدم تنظيم المسيرة، خاصة مع توافد عدد من “المتعاطفين” للمشاركة فيها.

وأعلنت السلطات في إقليم الحسيمة، في بيان أصدرته مساء الخميس، أن “72 عنصرًا من القوات العمومية أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر استفزازها ومهاجمتها بالحجارة من طرف بعض العناصر الملثمة، في حين أصيب 11 شخصًا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة”.