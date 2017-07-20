البرلمان السوري يقيل رئيسته في اجتماع استثنائي ويعين المخرج نجدت أنزور

اتخذ مجلس الشعب السوري، خطوة مفاجئة حين أقال أعضاؤه في جلسة استثنائية، اليوم الخميس، رئيسة المجلس هدية عباس، دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذه الإقالة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الشعب الذي اجتمع ظهر اليوم في جلسة عادية أقر من خلالها تعديل قانونه الداخلي، عاد ليجتمع استثنائياً عند المساء ليتخذ هذا القرار.

ونفت وسائل الإعلام ذاتها، تعيين نائب رئيس المجلس المخرج التلفزيوني والسينمائي نجدت أنزور، في منصب رئاسة المجلس، وهي المعلومة التي يتم تداولها حالياً على نطاق واسع.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر من داخل البرلمان قولها إن تعيين خلف لعباس يتطلب جلسة انتخاب مفتوحة يترشح بها من يشاء من الأعضاء، لكن أنزور سيشغل المنصب مؤقتًا إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وأكدت مصادر خاصة أن انتخاب نجدت أنزور لرئاسة مجلس الشعب مسألة وقت لتنفيذ بعض الإجراءات تماشيا مع قانون البرلمان السوري.

وكانت هدية عباس قد أثارت جدلا كبيرا بعد أن أصدرت تعليمات باستثناء أعضاء مجلس الشعب من تعليمات نزع تظليل السيارات التي وجه بها الرئيس السوري بشار الأسد خلال ترؤسه جلسة للحكومة، قبل أن تتراجع عباس عن قرارها لاحقا.