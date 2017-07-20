المسماري: اعتراف واشنطن بوجود القاعدة في ليبيا توصيف حقيقي لمعركتنا ضد “الإرهاب”

تفاعل الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، اليوم الخميس، مع الاعتراف الأمريكي بوجود تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب العربي وعملياته “الإرهابية” في ليبيا، معرباً عن ترحيبه بتلك الخطوة.

وقال المسماري في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن هذا الاعتراف يُعد توصيفاً حقيقياً وواقعياً للمعركة التي تقودها القوات المسلحة الليبية ضد “الإرهاب” في ليبيا.

وكشفت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن اعترافها بوجود تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب العربي وعملياته “الإرهابية” في ليبيا، ودعمه المستمر بالسلاح والأفراد للتنظيمات المتطرفة مثل “جماعة أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة”، و”مجلس شورى ثوار بنغازي“، و”سرايا الدفاع عن بنغازي”.