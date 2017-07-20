العراق ينفي صحة مقتل 40 ألف مدني خلال تحرير الموصل‎

نفت السلطات العراقية، اليوم الخميس، صحة تقارير صحفية أفادت بمقتل 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل، شمالي البلاد والتي استمرت قرابة 9 أشهر.

وقالت خلية الإعلام الحربي، وهي مؤسسة رسمية معنية بإذاعة بيانات الحرب ضد تنظيم داعش، في بيان بثه التلفزيون الرسمي العراقي، إن التقارير التي أفادت بمقتل 40 ألف مدني في الموصل مجرد “إدعاءات غير صحيحة”.

وأضافت، أن “الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني، وهي الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع، بينت أن الجثث التي تم انتشالها خلال عمليات تحرير الموصل بلغت 1429 شهيدًا”.

وأشارت الخلية إلى أن “القوات العراقية قتلت أكثر من 30 ألف إرهابي” خلال حملة تحرير الموصل، متسائلة “هل يحسبون عصابات داعش الإرهابية على الَمدنيين!”.

وكانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، قد كشفت يوم أمس نقلاً عن وزير المالية العراقي السابق هوشيار زيباري، أن أكثر من 40 ألف مدني قتلوا في معارك استعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

وقال إن الضحايا قتلوا بنيران القوات العراقية البرية، خاصة قوات الشرطة الاتحادية، وكذلك بالغارات الجوية التي كان ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إضافة إلى القتلى على أيدي عناصر تنظيم داعش.

وأشار زيباري، الذي شغل منصب وزير الخارجية، إلى أن أعدادًا هائلة من جثث الضحايا لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن معاناة السكان كانت كبيرة جدًا.

وكان العراق أعلن في العاشر من الشهر الجاري تحقيق الانتصار على تنظيم داعش في مدينة الموصل بعد معارك ضارية استمرت قرابة 9 أشهر.

وسبق وأن أشارت منظمات دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى ارتكاب انتهاكات من قبل القوات العراقية بحق المدنيين في معركة الموصل.