مصادر: لقاء بين حفتر والسراج في باريس خلال أيام

أفاد مصادر ليبية اليوم الخميس بأن لقاء سيجمع بعد أيام قائد الجيش اليبي المشير خليفة حفتر برئيس حكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت قناة ليبيا 218 عن مصادر لم تسمها أن حفتر سيلتقي السراج يومي 25 و26 من الشهر الجاري في فرنسا لتقريب وجهات النظر بينهما.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد بحث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام في اتصال هاتفي، الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا.

وذكر بيان للرئاسة المصرية، أن “العمل على إتمام تسوية سياسية في ليبيا ، كانت محور الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون مع الرئيس السيسي، يوم الأحد الماضي”.

كما تأتي كل هذه التطورات عقب إعلان الإمارات، يوم السبت الماضي، عن لقاءات قادمة ستجرى بين السراج وحفتر في منطقة برقة.

وأطلقت حكومة الوفاق الليبية مؤخرًا، خريطة طريق للخروج من الأزمة الليبية، “بناء على أسس الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والثوابت الوطنية، مع إتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء الدولة”.