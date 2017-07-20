مساع عربية وأمريكية لإعادة فتح الأقصى قبل “جمعة النفير”

كشف مسؤولون فلسطينيون عن بذل مساع عربية وأمريكية لإعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين الفلسطينيين قبل غد الجمعة، وهو اليوم الذي دعا فيه فلسطينيون إلى التظاهر، وسموه “جمعة النفير“.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس عن مسؤول ملف القدس في حركة فتح ووزيرها السابق حاتم عبد القادر أن صفقة تتبلور لإزالة البوابات الإلكترونية من أبواب المسجد الأقصى، مؤكدًا أن ضغطًا كبيرًا مارسته السعودية والأردن، مصحوبًا بزخم شعبي متصاعد وضاغط على إسرائيل، أدى إلى تدخل أمريكي مباشر.

وأضاف عبد القادر للصحيفة “أنه جرت خلال الساعات الـ24 الماضية اتصالات مكثفة، ضغطت خلالها السعودية على واشنطن، كما ضغط الأردن على إسرائيل، وطالبا بإنهاء الأزمة قبل يوم الجمعة”.

وتابع: “حسب المعلومات المتوفرة لدينا، أُعطيت إسرائيل مهلة حتى مساء الخميس لإزالة البوابات”، وأوضح عبد القادر أن “الأمريكيين ضغطوا على إسرائيل، وطرحوا حلًا وسطًا يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية مقابل إبقاء التفتيش”، وقال إن الجانب الفلسطيني سيدقق في طبيعة هذا التفتيش، مشيرًا إلى أن “تفتيش أشخاص مشتبه بهم أو حقائب أمر لا مانع منه، أما التفتيش الشخصي لكل واحد، فسيكون مرفوضًا”.

ووجهت المرجعيات الدينية وشخصيات إسلامية ومسيحية وسياسيون ونشطاء، أمس، نداءً إلى أهالي القدس والداخل للزحف إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة.

وقررت الأوقاف الإسلامية في القدس إغلاق جميع المساجد في المدينة يوم الجمعة، وتوجيه المصلين إلى الأقصى، وطلب مدير عام الأوقاف، عزام الخطيب، من أئمة المساجد التوجه إلى محيط الأقصى لإلقاء الخطب في الجماهير التي يتوقع أن تكون بالآلاف.