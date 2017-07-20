بالصور.. شاهد ماذا فعلت مجندات أمريكيات بـ”الخبز العراقي” في قاعدة الأنبار

أظهرت صور بثها الجيش الأمريكي في العراق، قيام مجندات بإعداد الخبز العراقي المعروف في أفران خاصة.

ويظهر في الصورتين عدد من المجندات اللواتي يقمن بتحضير الخبز على ما يبدو بالتناوب، وهو ما أثار استغراب المواطنين العراقيين، الذين بدأوا يعتمدون على المخابز في الحصول على الخبز وقل الاعتماد على الإعداد داخل المنزل، خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين النساء، والثورة التكنولوجية الهائلة.

ويمثل الخبز العراقي غذاءً رئيسًا على المائدة، ويتميز بطعمه الرائع، وطريقة إعداده المختلفة عن الخبز اللبناني والسوري المنتشر في الأسواق العراقية.

ويُصنع الخبز العراقي، باستخدام تنور الطين أو التنور المصنوع من الفخار، وللتسهيل على ربات البيوت والمغتربين العراقيين أصبح يُخبز على الغاز أو على تنور كهربائي، إذ يجد المهجرون العراقيون صعوبة بالغة في التعامل مع الخبز الآخر، لذلك كثيرًا ما يعانون بسبب ذلك في دول المهجر الأوروبية وغيرها، ما دعا بعض العاملين في هذا المجال إلى افتتاح مخابز في تلك الدول.

وتضم قاعدة “عين الأسد” بمحافظة الأنبار، مئات المدربين من مشاة البحرية الأمريكية، فضلاً عن خبراء ومستشارين، يقدمون الدعم للقوات العراقية في حربها ضد داعش.