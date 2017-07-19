احتجاجات غاضبة في تونس بسبب عرض للفنان اليهودي بوجناح (صور)

منعت الشرطة التونسية، مساء الأربعاء، العشرات من المحتجين من دخول عرض للكوميدي اليهودي الفرنسي، من أصل تونسي، ميشال بوجناح.

وانطلقت مسيرة ضمت أكثر من 100 شخص، من أمام جامع “مالك بن أنس”، في محيط عرض بوجناح الكوميدي، في ضاحية قرطاج شمالي العاصمة تونس، ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمهرجان قرطاج الدولي.

وانتظمت المسيرة بدعوة من قبل عدد من المنظمات المستقلة، بينها “رابطة أنصار فلسطين”، و”الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع”، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية، مثل الحزب الجمهوري، والجبهة الشعبية.

ووفق المصدر نفسه، حاول المحتجون اجتياز الحواجز الأمنية، والعبور إلى فضاء العرض، لكن قوات الشرطة منعتهم من ذلك.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس “الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع”، أحمد الكحلاوي، إنه “يجب التصدي لجميع أشكال الصهيونية، باعتبار أن ميشال بوجناح، يعد جنديًا من جنود الصهيونية بالعالم”.

وأضاف أن “تونس تتشرف بموقفها المساند على الدوام لفلسطين”.

من جانبه، اعتبر سالم القاضي، وهو أحد نشطاء المجتمع المدني، أنه “من غير المقبول أن تستضيف تونس فنانًا صهيونيًا ليصعد على مسارحها”.

وتابع أن “رجل الأعمال اليهودي إيلي الطرابلسي (تونسي من أصل يهودي)، اشترى تذاكر الحفل، ووزعها على الجالية اليهودية في البلاد”.

بدوره، دعا حزب “الوحدة” إلى مقاطعة كل عروض الفنان ميشيل بوجناح، معتبرًا أن “حضور هذه العروض أو الدعوة إليها أو السماح بإقامتها خيانة للقضية الفلسطينية ودماء الشهداء”.

وطالب الحزب في بيان، بإقالة وزير الشؤون الثقافية، فيما دعا مفتي تونس إلى “إصدار إعلان رسمي يحرّم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل”.

وحمل رئاستي الحكومة والجمهورية، ما اعتبره “الانفلات والتعدي على الدستور وإهانة مشاعر الشعب التونسي”.

وكان سفيان السليطي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، أفاد أمس الأربعاء، بأنه تم رفض القضية المرفوعة لإيقاف عرض بوجناح.

وقال السليطي إن “المحكمة الابتدائية قررت عدم النظر في قضية استعجالية وردت عليها بخصوص إيقاف عرض بوجناح، وقضت برفض مطلب القضية نظرًا لعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن الموضوع من اختصاص المحكمة الإدارية”.

ومنذ الإعلان عنه ضمن برنامج مهرجان قرطاج لهذا العام، أثار عرض ميشال بوجناح، جدلًا واسعًا في تونس، على خلفية موقفه من العدوان الأخير على غزة ومساندته لإسرائيل.

وسبق أن تم إلغاء عرض لميشال بوجناح، ضمن فعاليات مهرجان الضحك بتونس في 2009، على خلفية حملة مقاطعة واسعة استهدفته في حينه، بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل.