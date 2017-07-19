ظريف: الأسد ليس مجنونًا حتى يستخدم “الكيماوي” ضد معارضيه

أدلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتصريحات مختلفة وعلى أكثر من صعيد، على هامش اجتماع القمة المنعقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك، حول التنمية المستدامة وسبل الوصول إلى أهدافها.

من هذه التصريحات التي ألقى بها على صعيد الأزمة السورية، قال ظريف: إن “الرئيس السوري بشار الأسد ليس مجنونًا حتى يستخدم السلاح الكيماوي ضد معارضيه”، معتبرًا أنه “لم يعد من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاحة الأسد عن السلطة”.

وجاءت تصريحات ظريف هذه، ردًا على تقارير غربية تحدثت عن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي، في ربيع العام الماضي، في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب بالتحديد”.

وكان النظام السوري نفى نفيًا قاطعًا أن تكون قواته أو طائراته استخدمت أسلحة كيماوية، لكنه اعترف أن “الطيران الحربي السوري قصف مستودعًا “إرهابيًا” بالقرب من خان شيخون، يحتوي على معمل لصنع قنابل يدوية بواسطة مواد سامة”.

وأسفر الهجوم الكيماوي على خان شيخون عن سقوط 100 قتيل معظمهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.

وتساءل ظريف طالبًا أدلة تؤكد استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيماوية في تلك الفترة، قائلًا: “ما هو السبب ليستخدم الأسد الأسلحة الكيماوية بعد يوم واحد من تصريحات ترامب، التي قال فيها إن إسقاط الأسد لم يصبح أولوية بالنسبة لأمريكا”.