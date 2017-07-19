ميليشيا تابعة لحكومة الوفاق تهاجم مقر خفر السواحل الليبي وتسيطر عليه

هاجمت ميليشيا “النواصي” التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية اليوم الأربعاء، مقر الإدارة العامة لخفر السواحل بمدينة طرابلس وسيطرت عليه، وفق ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود، إن “قوة من الميليشيا التي تلعب دورًا هامًا في حماية مقار حكومة الوفاق، هاجمت مقر خفر السواحل الواقع في حي الأندلس، وطردت الموظفين منه وجردت حراسه من أسلحتهم”.

ولم يعرف بعد سبب الهجوم المباغت، لكن الميليشيا أبلغت الموظفين والحراس أن “أمر الإخلاء جاء من فوق”، في إشارة إلى تنفيذ أوامر صادرة من جهات عليا.

وسبق للميليشيا التي تعرف باسم “القوة الثامنة”، أن هاجمت مقر وزارة الخارجية في أيار/مايو الماضي، احتجاجًا على تصريحات الوزير محمد سيالة، التي اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الليبي، كما هاجمت مقر ديوان المحاسبة في الشهر نفسه.