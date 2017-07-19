شكري يبحث مع العبادي رغبة مصر في إعادة إعمار العراق

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الأمن والإعمار، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاصمة العراقية بغداد.

ونقل شكري تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بتحرير الموصل والانتصارات التي تحققها القوات العراقية ضد تنظيم داعش، مؤكدًا دعم الجهود بالتحرير وتعزيز مؤسسات الدولة.

ووجه العبادي الشكر لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكدًا ضرورة التصدي بقوة لتنظيم داعش الذي يمثل خطرًا مشتركًا، من خلال المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل الإقليمي.

ودعا العبادي، إلى ضرورة التركيز على إزالة الشحن الطائفي، وبذل المزيد من جهود إطفاء النزاعات الإقليمية التي يستفيد منها الإرهاب للإضرار بمصالح دول وشعوب المنطقة.