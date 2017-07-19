تضامنا مع الأقصى.. مساجد القدس تغلق أبوابها يوم الجمعة

اتخذت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قرارا بإغلاق جميع مساجد المدينة المقدسة الجمعة المقبلة، ودعت للصلاة في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأصدرت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس، تعميمًا وزعته على جميع أئمة المساجد الفرعية في المدينة وضواحيها، تطالبهم بعدم إقامة الصلاة في مساجدهم، والطلب من المواطنين التوجه إلى أقرب نقطة يمكن الوصول إليها قرب الأقصى للصلاة هناك.

وشدد الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار المقدسة خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس، على رفض كافة الإجراءات الأخيرة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا الجميع للوقوف عند مسؤولياته، والضغط على اسرائيل للتراجع عن قراراتها الرامية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى، والمصلين الفلسطينيين الذين احتشدوا لأداء صلاة ظهر اليوم، قرب باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى، حيث اعتدت على جموع المصلين الذين احتشدوا لإقامة الصلاة هناك احتجاجًا على وضع قوات الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الاقصى المبارك.

وأصيب عدد من المصلين، واعتقل آخرون بعد أن هاجمتهم قوات الاحتلال، واطلقت عليهم الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع.

وكانت فعاليات شعبية وشبابية، دعت إلى اعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب فلسطيني نصرة للأقصى والقدس المحتلة، ورفضًا للبوابات الإلكترونية والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأحد الماضي بالقدس القديمة، والحرم القدسي الشريف، كما دعت مساجد القدس فجر اليوم عبر مكبرات الصوت، للنفير إلى الأقصى والاعتصام قبالة بوابات المسجد.