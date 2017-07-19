بالفيديو.. المرشح السابق لرئاسة ليبيا عبدالباسط اقطيط يؤيد متشددي “شورى درنة”

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعبدالباسط اقطيط، المرشح السابق لرئاسة وزراء ليبيا، وجه فيه تحية خاصة لما يسمى بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”، مشيرًا إلى أنه أمضى وقتًا برفقتهم.

واعتبر مراقبون أن اقطيط كشف بذلك عن وجهه الحقيقي المؤيد للتطرف والفوضى ضد الجيش والشرطة.

ويرى مراقبون أن الإخوان المسلمين أعادوا إنتاج اقطيط ليكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قبل أيام.

وكان اقطيط ترشح عام 2013 لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لرئيس الحكومة آنذاك علي زيدان، رغم أنه كان غير معروف في ليبيا، إذ كان مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية.