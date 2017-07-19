دعوات لمسيرات فلسطينية حاشدة لـ “نصرة الأقصى”‎

دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى تنظيم مسيرات في مختلف محافظات الضفة الغربية اليوم الأربعاء، احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا بشأن المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة “معًا” الإخبارية الفلسطينية أن مسيرات ستعم “أرجاء الأراضي الفلسطينية نصرة للمسجد الأقصى” احتجاجًا على الإجراءات الإسرائيلية.

وأضافت أن القوى والفصائل الفلسطينية في بيت لحم دعت للخروج في مسيرة ، وفي رام الله دعت حركة فتح للمشاركة في مسيرة “الغضب” ضد إجراءات إسرائيل في الأقصى، كما دعت حركة فتح في منطقة قلنديا إلى “النفير العام” والمشاركة في مسيرة حاشدة.

ودعت حركتا الجهاد وحماس “شعبنا إلى التأهب وإعلان النفير العام للدفاع عن المسجد الأقصى ، وتصعيد انتفاضة القدس ، ولتخرج المظاهرات الحاشدة في كل أرجاء الوطن والشتات معبرة عن رفضها للعدوان الصهيوني الإسرائيلي، ومجددة لعهد النصرة للمسجد الأقصى وفدائه بالروح والنفس”، بحسب “معًا”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ذكرت مساء الثلاثاء أن طواقمها تعاملت مع 34 إصابة بينها واحدة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين في منطقة باب الأسباط والبلدة القديمة بالقدس.

كما أصيب خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، برصاص مطاطي أطلقه جنود إسرائيليون، أثناء التعامل مع احتجاجات فلسطينية في محيط المسجد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن شرطيين إسرائيليين اثنين أصيبا أثناء مواجهات في الحرم القدسي ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وكانت إسرائيل قد أعادت فتح الحرم القدسي في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد يومين من إغلاقه في أعقاب اشتباك مسلح وقع داخل ساحاته .