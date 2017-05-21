ليبيا.. مقتل آمر التحريات في الجيش الوطني بانفجار في بنغازي

قتل الرائد فضل الحاسي، آمر تحريات القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد؛ جراء انفجار لغم أرضي في أحد المحال التجارية بسوق العرب في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مصدر طبي في بنغازي، إن الحاسي كان برفقه عدد من قواته بمهمة تمشيط في المنطقة عندما انفجرت الألغام، وأدى ذلك إلى مقتل الحاسي و5 آخرين.

وفي بيان مقتضب للقوات الخاصة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، قالت إن “أمر (قائد) محور سوق الحوت (في بنغازي)، الرائد فضل الحاسي (قائد تحريات القوات الخاصة) ترجل (قتل) بسبب لغم أرضي زرعته الجماعات المتطرفة (…) وانفجر أثناء تقدم الجيش”.

وكان آخر ظهور لـ”الحاسي”، أمس، خلال إلقائه بيانا مصورا طالب فيه التجار وأصحاب المحال التجارية في سوق العرب، داخل محور القتال، باستلام بضائعهم من داخل المحال بعد سيطرة قواته على السوق.