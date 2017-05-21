الأردن يوقف مالك قناة “دجلة” العراقية بتهمة “قذف وتشهير”

أوقفت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، مالك قناة “دجلة” العراقية الفضائية، جمال الكربولي، في مطار عمان، مدة أسبوع على ذمة التحقيق في قضية قذف وتشهير.

وجاء توقيف رئيس حزب “الحل” العراقي بناءً على دعوى قضائية، أقامها ضده نائب رئيس الوزراء العراقي السابق صالح المطلك في الأردن، بسبب خلافات سياسية تطورت لاحقًا إلى اتهامات وإساءات عبر القناة التي يملكها الكربولي وتبث من الأراضي الأردنية.

واتهم المطلك الكربولي بـ”مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن والتي تنص على معاقبة أي شخص يقوم بنشر كلمات مسيئة تجاه شخص آخر، سواء بكلمات غير لائقة من ذم أو تحقير أو شتم، ويعاقب بالسجن ثلاثة شهور كحد أدنى وغرامة مالية ما بين 100 دينار وألفي دينار أردني”.

وكان المطلك أقام سابقًا دعوى تشهير ضد الكربولي، بسبب نشره تسجيلات مصورة على موقع “يوتيوب”، وفي قناة “دجلة” تضمنت ذماً وتحقيرًا له.

وحسب وسائل إعلام أردنية، فإن “السلطات الأردنية اقتادت الكربولي إلى مكتب أمن في المطار، ثم اصطحبته إلى مركز آخر لاحتجازه”.