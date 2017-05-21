موريتانيا تمنع تأسيس مجلس أعلى للشيعة في نواكشوط

أبلغت السلطات الموريتانية اليوم الأحد مجموعة كانت تخطط لتأسيس مجلس أعلى للشيعة في البلاد حظر التجمع، ومنعتها من عقد اجتماع شمال شرق العاصمة نواكشوط .

ووفقا لمصادر محلية حذرت السلطات الأمنية عناصر المجموعة من إعادة التجمع ومواصلة مخططاتها.

وكان المتشيعون ينوون عقد اجتماعهم بمقاطعة دار النعيم شمال شرق العاصمة، حيث توجد بالمقاطعة حسينية غير مرخص لها.

ويدور جدل في الأوساط الموريتانية عن محاولات تغلغل شيعي مدعوم من إيران، في حين يواجه المجتمع الموريتاني هذه المحاولات عبر التمسك بالمذهب السني الذي يتبعه أغلب سكان البلاد.